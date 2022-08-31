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Зрадник піде під суд. Капітан корабля РФ обстрілював Миколаїв та Одесу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зрадник піде під суд. Капітан корабля РФ обстрілював Миколаїв та Одесу
Зрадник запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі
фото: ДБР

Перебіжчик присягнув РФ та продовжив службу в російському флоті

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана ІІ рангу військової частини із АР Крим, а нині командира російського фрегата «Адмірал Макаров». Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє пресслужба відомства.

У 2014 році він зрадив клятві на вірність народові України та залишився на захопленій російськими окупантами території, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Перебіжчик присягнув РФ та продовжив службу в російському флоті.

У 2022 році російський корабель під його командуванням запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі.

Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).  Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді заступниці начальника відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції України та начальниці одного із відділів «Дар’ївської виправної колонії 10». Також ДБР оголосило підозру ексміністру оборони Єжелю.

Теги: державна зрада Державне бюро розслідувань окупація війна

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