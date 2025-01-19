Боєць ГУР розповів, як розвідники десантувались на «Азовсталі» у 2022 році

Розвідник, який десантувався в Маруіполі, розповів про найстрашнійший момент

Операції з десантування військових у заблокованому російськими окупантами Маріуполіу в 2022 році розроблялися під грифом «цілком таємно». Про це розповів військовослужбовець міжнародного легіону Головного управління розвідки Андрій «Тритя», передає «Суспільне Чернігів».

Військовий зазначив, що водні шляхи на той момент використовувати було вже неможливо, оскільки росіяни контролювали виходи Маріупольського морського порту, тож єдиним шляхом був повітряний міст. Саме він був «у першій партії тих, хто прилетів гелікоптерами, десантувався на «Азовсталі».

«Наносили на карту всі дані розвідки, які ми мали. Крім того, наносили кола систем ППО і маршрут розробляли з урахуванням тактико-технічних характеристик систем ППО, так, щоб обходити їх або, входячи в зону їх дії, використовуючи складки місцевості та прольоти на надмалих висотах, залишатися непоміченими для цих систем. Або в разі, якщо вертольоти в польоті можуть бути поміченими, так прокладати маршрут, щоби знищення їх було неможливим або досить складним», – розповів він.

«Тритя» пригадав, що учасники операції висадилися там де була змога, знайшли схованку і звʼязалися зі своїми. Вони уточнили місце перебування, і за ними приїхала машина.

«Коли ми вже десантувалися, то деякі з них приїжджали навіть просто подивитися на мене. «Ти що, реально це зробив? Ти ідіот, але красунчик». Тоді я найчастіше чув цю фразу. Це дуже підняло їхній дух. Можна однаково було загинути під Мощуном чи десь в дорозі до Маріуполя», – додав він.

Найстрашніше, за словами бійця, стало тільки тоді, коли на світанку вони заходили на посадку над «Азовсталлю». Тоді військові піднялися над містом з висоти пташиного польоту побачили зруйнований Маріуполь, що догорає.

Нагадаємо, активні бойові дії на «Азовсталі» розпочалися 18 березня 2022 року. На початку березня сам Маріуполь узяли в оточення російські війська. При цьому «Азовсталь» залишався під контролем України, оскільки на заводі сховалися українські військові, зокрема з полку «Азов», які його обороняли.

1 квітня російький диктатор Володимир Путін «на камери» проводячи зустріч з міністром оборони, скасував наказ про штурм «Азовсталі» і доручив російським військовим заблокувати територію заводу. Проте бомбардування та спроби штурму заводу, за твердженнями української сторони, не припинялися.

Військові та мирні громадяни, які залишилися на «Азовсталі», відмовлялися здаватися і фактично опинилися в блокаді: у них майже не було води, їжі, медикаментів і боєприпасів.

Лише 20 травня завод «Азовсталь» перейшов під повний контроль російських окупантів.