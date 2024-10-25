Усик звернувся до Трампа щодо звільнення з полону захисників «Азовсталі»

Усик в образі «Хітмена» прийшов на пресконференцію перед поєдинком-реваншем з боксером Тайсоном Ф'юр

Усик зазначив, що Трамп має вплив на Путіна

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик закликав кандидата в президенти США Дональда Трампа допомогти звільнити українців з російського полону.

«Дорогий Джо Роган, не міг би ти запитати у Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників «Азовсталі» й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою, Олександр», – написав Усик в соцмережі Х.

Нагадаємо, Усик в образі «Хітмена» прийшов на пресконференцію перед поєдинком-реваншем з боксером Тайсоном Ф'юрі.

Українець повторив стиль головного героя однойменної серії комп'ютерних ігор, який є професійним кілером, відомим також під ім'ям Агент 47.

Як і персонаж з гри, Усик прийшов на захід у Лондоні в класичному чорному костюмі, білій сорочці з червоною краваткою та шкіряних рукавичках. Особливістю персонажа також є те, що він пострижений наголо. Саме цей образ повністю повторив Олександр, попередньо поголившись наголо.

Фото свого образу Усик також опублікував у соцмережах, звернувшись до Ф'юрі: «Я не залишу тебе самого. Ніколи», – написав українець.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF.

Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі не приховує, що його єдина мета у поєдинку з Усиком – нокаут. Він не вірить у перемогу за очками, тому планує взяти справу у свої руки та достроково завершити бій.

Нагадаємо, 18 жовтня додому повернулось 95 українських військовополонених. «Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Серед них 34 бійців «Азова»: «У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ї бригади «Азов» сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців «Азову». Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року».

Як повідомлялося, що 31 травня під час 52-го з початку повномасштабного вторгнення Росії обміну військовополоненими, вдалося повернути додому 24-річну слідчу Національної поліції з Маріуполя Мар’яну Чечелюк. Дівчина перебувала у полоні понад два роки.