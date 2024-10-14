Який наразі вигляд має «Азовсталь»: оприлюднено відео

«Сліди тотальних обстрілів та масованих бомбардувань свідчать про масштаби трагедії і водночас про силу незламності духу українських воїнів»

Маріупольська міськрада опублікувала відео зруйнованого металургійного комбінату «Азовсталь». На відео видно руйнування від російських обстрілів та бомбардувань.

«Форпост Маріуполя. Місце героїчного спротиву українських героїв російській навалі. Сліди тотальних обстрілів та масованих бомбардувань свідчать про масштаби трагедії і водночас про силу незламності духу українських воїнів», – йдеться в описі до відео.

Як повідомляв «Главком», заснований у 1933 році металургійний комбінат – це місто у місті. «Азовсталь» – один із найбільших металургійних заводів у Європі. Його територія розміром майже 11 квадратних кілометрів. До війни на «Азовсталі» працювали понад десять тисяч людей.

Також окупаційна влада закрила великий цвинтар в Старому Криму Маріупольської міської громади. Причиною є брак місця.