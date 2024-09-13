З російського полону вдалося повернути ще 49 українців, серед них – захисники «Азовсталі»

Зеленський окремо відзначив кожен український підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави

Президент зазначив, що серед звільнених Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди

З російського полону у результаті обміну повернули ще 49 українців і українок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що серед звільнених Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди.

«Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук», – написав Зеленський.

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Зеленський: «Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо» фото: Володимир Зеленський, Facebook

Президент подякував всій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо відзначив кожен український підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави.

«Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних.», – додав президент.

Нагадаємо, 24 серпня Україна повернула з ворожого полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Канал «Списки знайдених та полонених» публікує прізвища тих, кого вдалося звільнити 24 серпня.