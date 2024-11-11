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Захисник Маріуполя отримав квартиру від проєкту «Серце Азовсталі»

соціальний проєкт
Христина Жиренко
glavcom.ua
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Захисник Маріуполя отримав квартиру від проєкту «Серце Азовсталі»

Сім'я оборонця Маріуполя Антона Трофімова отримала власну квартиру за програмою «Серце Азовсталі. Вдома» ініціатором якої є Рінат Ахметов

Від перших днів повномасштабного вторгнення захисник обороняв Маріуполь. 15 березня 2022 року під час боїв отримав тяжке поранення руки, обох ніг з відкритим переломом, тіло було посічене уламками. Військового доставили до шпиталю, на який згодом росіяни скинули авіабомбу. Тоді усі поранених евакуювали на «Азовсталь».

17 травня разом з іншими захисниками за наказом вищого керівництва вийшов у полон. Повернувся додому наприкінці червня 2022 року після обміну тяжко пораненими. Після цього на нього чекали кілька операцій та тривала реабілітація. Оборонець отримав інвалідність і досі має проблеми із коліном. Однак він вже планує опановувати нову професію, а власна квартира стане для нього фундаментом для нового життя.

«Висловлюю велику вдячність Рінату Леонідовичу, проєкту «Серце Азовсталі» за допомогу, за підтримку. Квартира та решта питань, з якими допомагає «Серце Азовсталі» – це просто чудово. Це супер», – ділиться враженнями захисник.

У новій квартирі Трофімов житиме із дружиною та сином. Для родини це перше власне житло, раніше доводилося жити в орендованих оселях та гуртожитках.

«Я дуже сподіваюся, що і ця родина, і ті, хто отримали квартиру до цього (а це вже більше, ніж 140 оборонців) будуть гідними прикладами того, що життя після служби – це велике, класне та наповнене життя. І що в цілому є дуже зрозумілий маршрут реалізації себе в цивільному житті. Ми в «Серці Азовсталі» відпрацьовуємо його в рамках програми «Майбутнє». Ми готові ділитися цією експертизою з усією Україною, з іншими організаціями, з державою», – зазначила Голова наглядової ради Серця Азовсталі» Наталія Ємченко.

Детальніше про програму «Вдома» та умови участі читайте за посиланням.

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Теги: Маріуполь Рінат Ахметов полон житло квартира реабілітація Азовсталь поранення

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