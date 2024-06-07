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Пограбування могили оборонця «Азовсталі»: матір воїна заявила, що цінну річ повернули

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пограбування могили оборонця «Азовсталі»: матір воїна заявила, що цінну річ повернули
Могила Назарія Гринцевича у Вінниці
фото: instagram.com/annatollilvna_1984

Матір захисника звернулася до людей та попросила «не чіпати святого»

Іграшку, яку вкрали з могили загиблого воїна бригади «Азов» Назарія Гринцевича, повернули на місце. Про це розповіла мама загиблого військового у Instagram.

«Я щаслива! Я вимолила, викричала! Є моя собака ціла! Їжте, пийте, я все дозволяю! Не чіпайте святого!», – написала матір Назарія Гринцевича.

Як відомо, два дні тому, у Вінниці невідомі обікрали могилу загиблого воїна бригади «Азов» Назарія Гринцевича. З могили зник іграшковий песик. За словами матері, вона подарувала сину цю іграшку, коли тому було 1,6 року. Тоді, з першої на своїй роботі зарплати в розмірі 700 грн – 500 вона витратила на подарунок для дитини.

Нагадаємо, 21-річний Назарій Гринцевич із позивним «Грєнка» загинув на війні 6 травня. Навесні 2022 року він три місяці захищав Маріуполь у складі тоді ще полку, а нині бригади «Азов», ставши наймолодшим оборонцем «Азовсталі».

У травні того ж року Гринцевич потрапив до російського полону. Понад чотири місяці він пробув у колонії на тимчасово окупованій території Донеччини. У вересні 2022 року він був одним із 215 українських військових, яких визволили з полону в рамках великого обміну. Був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Також у середу, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух. Про це повідомив Медичний добровольчий батальйон у Facebook. Ірина Цибух від 2015 року їздила на Донбас як військова парамедикиня.

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Теги: ЗСУ Facebook подарунок

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