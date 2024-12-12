Передав дружині квіти з полону. Історія захисника «Азовсталі», який повернувся додому

В’ячеслав боронив рідний Маріуполь, і коли росіяни вже оточили місто, найбільше переживав за дружину та 8-річного сина Роберта

Захисник Маріуполя схуд у полоні майже на 30 кг

Під час перебування в полоні прикордонник та захисник Маріуполя В’ячеслав Кучковський зміг подзвонити дружині Валерії, щоб привітати її з 35-річчям. Чоловік навіть замовив для коханої букет квітів. Про це розповіла Державна прикордонна служба України.

В’ячеслав боронив рідний Маріуполь, і коли росіяни вже оточили місто, найбільше переживав за дружину та 8-річного сина Роберта. Згодом прикордонник дізнався, що його рідним вдалось покинути місто.

У травні 2022 року захисники «Азовсталі» були вимушені здатись у полон. Підрозділ прикордонників, у якому був В’ячеслав, виходив останнім.

Жінка із сином безліч разів виходила на акції-нагадування про полонених захисників України. Для них дні очікування тата стали нескінченними.

У червні 2023 року Валерії виповнилось 35 років, але бажання святкувати ювілей у неї не було. Але все змінив один телефонний двізнок від коханого. Він привітав її з днем народження, повідомив, що тримається, та пообіцяв ще один сюрприз.

А за кілька годин кур’єр приніс Валерії величезний букет її улюблених ромашок.

фото: ДПСУ

«Це було справжнісіньким дивом, адже одному з побратимів Вʼячеслава вдалось сховати телефон, з якого прикордонник і подзвонив коханій», – зазначає ДПСУ.

Під час обміну в лютому 2024 року В’ячеслав Кучковський повернувся з російського полону та зміг нарешті пригорнути у міцних обіймах дружину та сина.

Захисник Маріуполя схуд на майже 30 кг, але не втратив почуття гумору та віри у перемогу добра над злом.

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фото: ДПСУ

Нагадаємо, з російського полону повернувся хлопець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк Владислав Андріанов. Вони разом перебували на «Азовсталі».

До слова, 18 жовтня додому повернулось 95 українських військовополонених. «Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Серед них 34 бійців «Азова»: «У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ї бригади «Азов» сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців «Азову». Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року».