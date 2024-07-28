Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка

Свій перший контракт Ярослав Христюк підписав у 18 років із 36-ю окремою бригадою морської піхоти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Христюка.

17 березня 2022 року, захищаючи рідну землю, у бою за Україну загинув молодший сержант ЗСУ, морський піхотинець Ярослав Христюк з позивним «Христос». Про це повідомили у Жмеринській територіальній громаді.

Народився Ярослав Христюк 23 лютого 1996 року, родом з селища Браїлова на Вінниччині. Свій перший контракт підписав у 18 років із 36-ю окремою бригадою морської піхоти, де був кулеметником.

Мати Героя Юлія розповідала, що син вирішив бути кулеметником щойно йому виповнилось 18 років, коли розпочалася війна в Україні у 2014 році. Він тоді сказав: «Мамуль, я мушу захищати країну! Ти пишатимешся мною, обіцяю!».

Ярослав Христюк відзначений державними нагородами:

Указом Президента України № 567/2016 від 21 грудня 2016 року за «особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» медаллю «Захиснику Вітчизни».

Указом Президента України № 29/2019 від 31 січня 2019 року за «особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України» орденом «За мужність» III ступеня.

Указом Президента України № 741/2019 від 10 жовтня 2019 року за «особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України» орденом «За мужність» II ступеня.

Військовий був коханим відомої військової парамедикині «Пташки» Катерини Поліщук. Вони хотіли одружитися, але не встигли.

«Він усміхався, змінилась розмова, перестали проскакувати лайливі слова, став ще добрішим… Йому було добре і це одразу впадало в очі. А я все чекала, коли сам розповість. Напередодні вторгнення таки почула: «Мам, у мене є дівчина, вона – найкраща…». Цікаво, що він все дитинство ловив пташок. Ставив різні пастки, а потім їх відпускав. Мабуть, у нашій хаті було все, що літає. Тож, коли він почав зустрічатись із Катрусею, сказав: «Таки спіймав свою «Пташку»… Відверто кажучи, я навіть прізвища її не знала», – розповіла мати Христюка про його кохану.

17 березня 2022-го Ярослав Христюк рятував свого пораненого побратима під час вуличних боїв у Маріуполі, і сам отримав два кульові поранення у груди й одне в шию.

Матір військового розповіла, її сина поховали у парку на території заводу Ілліча у Маріуполі – біля берези, щоб можна було потім пояснити, де його знайти. Наразі сім'я не змогла забрати тіло Героя з окупованого Маріуполя та поховати його.

Вулицю, на якій проживає мати Героя була названа на його честь: «Після перейменування вулиця Кутузова матиме ім’я Героя Ярослава Христюка, родина якого проживає на цій вулиці. Пам'ять про подвиг Ярослава, який трагічно загинув у Маріуполі, житиме у пам’яті навічно!».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.