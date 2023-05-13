Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ на Бахмутському напрямку ведуть наступальні дії – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ на Бахмутському напрямку ведуть наступальні дії – Генштаб
Протягом доби відбулось близько 40 бойових зіткнень на найгарячіших ділянках фронту
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

 

Триває чотириста сорок четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Цієї доби, вночі, РФ завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed-136/131». За уточненою інформацією 18 із 22 дронів було знищено нашими захисниками. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 13 травня.

Загалом протягом цієї доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі міста Миколаєва, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура. Крім того ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали і населені пункти. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області, є 2 загиблих та 11 поранених цивільних осіб. Серед них є діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось близько 40 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Завдав авіаударів по районах населених пунктів Мхи, Прогрес, Семенівка Чернігівської області та Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Єліне, Заріччя, Мхи, Медведівка Чернігівської області та Стара Гута, Дем’янівка, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка Сумської області, а також Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне – Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське Спірне та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Бахмут та Біла Гора.

Поряд із веденням позиційної оборони наші захисники ведуть і активні дії, зокрема, наступальні.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Дружба, Північне, Південне, Торецьк, Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Авдіївка. Обстріляв з артилерії також Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали і населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару по району населеного пункту Пречистівка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області, Бурлацьке, Затишшя, Гуляйполе, Малі Щербаки Запорізької області, а також Берислав і Козацьке Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що  поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон.

Безчинства росіян на окупованих територіях

Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету Російської Федерації. Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням.

У той же час, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Нещодавно, в населеному пункті Таврійське Херсонської області, на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття 3 військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Також нашими захисниками збито два ворожих розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, українські сили продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ просунулися ще на 300 метрів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що саном на 12 травня Збройні сили України досягли успіхів на північний захід від Бахмута в ході локальних контратак

Читайте також: Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
Теги: окупанти Бахмут ворог Макіївка населення місто інфраструктура будинок права людини Херсон Авдіївка Торецьк Генштаб Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники завдали потужних ударів по окупантах
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
11 травня, 06:30
Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили вісім пунктів управління противника
Ворог наступає в Бахмуті. Генштаб відзвітував про результати пекельних боїв
11 травня, 19:11
Сили оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ
ЗСУ відбили ще майже 50 атак в епіцентрі бойових дій – Генштаб
Сьогодні, 06:35

Події в Україні

Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини
Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини
Ліквідували трьох полковників і два десятки солдат: ЗСУ знищили командний пункт росіян
Ліквідували трьох полковників і два десятки солдат: ЗСУ знищили командний пункт росіян
Екскомандувача Чорноморського флоту Росії засуджено до 15 років ув’язнення
Екскомандувача Чорноморського флоту Росії засуджено до 15 років ув’язнення
ЗСУ на Бахмутському напрямку ведуть наступальні дії – Генштаб
ЗСУ на Бахмутському напрямку ведуть наступальні дії – Генштаб
Окупант розповідає другу, як їх годують казочками про закінчення спецоперації
Окупант розповідає другу, як їх годують казочками про закінчення спецоперації
У Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні (фото)
У Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
21K
Атака на Хмельниччину: влада повідомила про прильоти (фото)
11K
Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow
8172
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
6600
У Хмельницькому багато руйнувань і є поранені: наслідки нічного удару
4533
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перші коментарі від влади

Новини

Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
Сьогодні, 06:31
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
Сьогодні, 06:02
У Києві та низці областей понад дві години тривала повітряна тривога
Сьогодні, 04:55
Можливі короткочасні дощі: прогноз погоди на 13 травня
Сьогодні, 04:22
В Києві та області лунають вибухи
Сьогодні, 03:37
У Миколаєві пролунали вибухи: є постраждалі (оновлено)
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту