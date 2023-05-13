Повернули кілометр біля Бахмута: британська розвідка про успіхи ЗСУ на лінії зіткнення

Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території

Протягом останніх чотирьох днів частини російської 72-ї окремої мотострілецької бригади (72 ОМСБр) у поганому порядку відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутської операції.

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При цьому українські сили повернули собі щонайменше кілометр території. Про це у Twitter повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, цей район має певне тактичне значення. Це був російський плацдарм на західній стороні каналу, який позначає лінію фронту.

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«72 ОМСБр є частиною російського 3-го армійського корпусу, формування, створеного восени 2022 року, яке звинувачують у поганому моральному стані та обмеженій боєздатності. Його розгортання в такому вимогливому та оперативно важливому секторі підкреслює серйозну нестачу в Росії надійних бойових підрозділів», ‒ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу Збройних сил України склали начебто 13 тис. загиблих та 35 тис. поранених солдатів.

До слова, триває 444-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулось 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.