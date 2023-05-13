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Щодня Україна потребує щонайменше тисячу артснарядів лише в районі Бахмута

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Щодня Україна потребує щонайменше тисячу артснарядів лише в районі Бахмута
Боррель: «Сьогодні, якщо ми не поставимо Україні боєприпаси, Україна не зможе себе захистити»
фото з відкритих джерел

ЄС має прискорити постачання боєприпасів в Україну: лише в районі Бахмута українським військам щодня потрібно 1000 артилерійських снарядів. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС з українським колегою Дмитром Кулебою.

Боррель сказав, що Кулеба повідомив своїм колегам із ЄС на зустрічі у Стокгольмі, що Києву потрібна додаткова підтримка для захисту від вторгнення Росії.

«Звичайно, ми повинні прискорити підтримку. Він (Кулеба – «Главком») назвав мені лише цифру: в районі Бахмута, де тривають бої, Україні потрібно близько 1000 артилерійських пострілів на добу. 1000 на день, тільки в Бахмуті. Щоб мати уявлення про інтенсивність бойових дій та вогневу міць Росії та як українці можуть протистояти цьому безперервному та систематичному бомбардуванню», – сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання про те, як ЄС може прискорити постачання, Боррелль сказав, що країнам-членам доведеться звернутись до власних запасів та долати логістичні труднощі.

«Я впевнений, що розмову з міністром Кулебою буде передано до столиць міністрами закордонних справ. Я попросив усіх передати це повідомлення міністрам оборони. Потік (боєприпасів – «Главком») продовжується. Я впевнений, що він збільшуватиметься, бо ми маємо фінансові можливості. Це не питання фінансування, це питання логістики. Але ви знаєте, війна – це логістика. Сьогодні, якщо ми не поставимо Україні боєприпаси, Україна не зможе себе захистити. Ми прискорюватимемося», – пообіцяв Боррель.

У березні міністри ЄС схвалили план вартістю не менше 2 млрд євро щодо постачання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів та ракет протягом 12 місяців.

План передбачає постачання країнами ЄС снарядів із власних запасів та спільне розміщення нових замовлень.

Боррелль сказав, що Україна особливо потребує боєприпасів дальнього радіуса дії, «бо росіяни бомблять здалеку».

«Українці повинні мати змогу досягти... такої ж дальності», – зауважив Боррель.

Виступаючи перед зустріччю, Кулеба також сказав, що артилерійські боєприпаси дальньої дії будуть у центрі уваги обговорення.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про надання військової допомоги Україні у розмірі €2,7 мільярда, що є найбільшим пакетом допомоги після вторгнення Росії та пообіцяла подальшу підтримку.

 

Теги: Європейський союз боєприпаси допомога ЗСУ

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