Протягом чотирьох місяців планують відкрити два КПВВ: у Щасті та Золотому



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У Луганські області нині працює лише одне КПВВ у Станиці Луганській

На КПВВ працюватимуть сервісні центри, аптеки та мобільний ЦНАП

До кінця осені планують відкрити два КПВВ у Щасті та Золотому. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій.

За словами міністра Ростислава Замлинського, поблизу Золотого вже комплекс споруд для пропуску та сервісного обслуговування громадян, а для КПВВ поблизу міста Щастя планується визначити місце облаштування режимного об'єкту.

«Ми очікуємо, що за чотири місяці окупаційна адміністрація все таки виконає свої зобов’язання щодо монтажу певного комплексу будівель, щоб наші громадяни могли зайти на підконтрольну уряду територію», – зазначив Замлинський у ефірі телеканалу «Дом».

На КПВВ планується відкрити сервісні центри для громадян, аптечний пункт, мобільний ЦНАП, юридичну приймальню та інші об’єкти.

Нагадаємо, що у Луганські області нині працює лише одне КПВВ у Станиці Луганській, після того як закрили КПВВ «Золоте». Через КПВВ у Станиці Луганській у червні лінію розмежування перетнуло 14, 5 тисяч осіб та більше 600 одиниць техніки.

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Також стало відомо, що Зеленський наказав створити Лисичанську військово-цивільну адміністрацію