Окупанти в Криму приховують реальне число пацієнтів з коронавірусом, – правозахисники
Медики не враховують багато випадків заражень
В окупованому Криму місцева самопроголошена «влада» заявляє, що за останню добу, 1 серпня, не зафіксували нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість пацієнтів з Covid-19 на півострові (без урахування Севастополя) склала 1 204, померли 15 людей. Однак опубліковані дані можуть бути недостовірними. Про це заявила Кримська правозахисна група в Facebook.
Правозахисники відзначають, що багатьох заражених в Криму просто не враховують.
«Офіційна статистика захворюваності коронавірусом на півострові занижена, оскільки не відображає даних про заражених в рядах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією», – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).
Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).
Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.
У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).
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Всього72168
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Одужали39543
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Хворіють30900
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Померли1725
Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).
Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).
Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.
У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).