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    Здоров'я

    Окупанти в Криму приховують реальне число пацієнтів з коронавірусом, – правозахисники

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    Станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1&nbsp;112 нових випадків коронавірусу - Окупанти в Криму приховують реальне число пацієнтів з коронавірусом, – правозахисники
    Станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу

    Медики не враховують багато випадків заражень

    В окупованому Криму місцева самопроголошена «влада» заявляє, що за останню добу, 1 серпня, не зафіксували нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість пацієнтів з Covid-19 на півострові (без урахування Севастополя) склала 1 204, померли 15 людей. Однак опубліковані дані можуть бути недостовірними. Про це заявила Кримська правозахисна група в Facebook.

    Правозахисники відзначають, що багатьох заражених в Криму просто не враховують.

    «Офіційна статистика захворюваності коронавірусом на півострові занижена, оскільки не відображає даних про заражених в рядах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків менше, ніж учора (1 172).

    Одужали – 235 (вчора 556), померли – 16 (вчора 16).

    Загалом одужали 39 543 особи, летальних випадків – 1 725.

    У Києві виявлено хворих 110 осіб (вчора 101). Також 97 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 89) і 112 – на Львівщині (вчора 145), 84 – на Рівненщині (вчора 87).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      72168
    • Одужали
      39543
    • Хворіють
      30900
    • Померли
      1725

    Нагадаємо, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

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    Крим окупанти правозахисники статистика коронавірус
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