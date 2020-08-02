Козака, який батогом ганяв туристів на пляжі в окупованому Криму звільнили
«Відвідувачі не були гостями санаторію» – керівництво санаторію
В окупованому Криму звільнили охоронця, який проганяв відпочиваючих з пляжу батогом. Про це повідомляє керівництво санаторію «Форос» в Instagram.
Відзначається, що окуповану територію охороняють представники «козачої спільноти», щодо них ведуть розслідування. Керівництво санаторію вивчає всі матеріали з місця подій, в тому числі відеозаписи. З охоронцем, який погрожував відвідувачам, розірвали трудовий договір.
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В связи с высоким общественным резонансом по поводу инцидента, произошедшего 31 июля 2020 г. на лечебной карте пляжа Санатория "Форос", сообщаем, что анализ ситуации переведен в правовое поле. ⠀ Виновные будут установлены в определенном законодательством порядке. ⠀ В настоящий момент исследуются все материалы, в том числе видеозаписи. ⠀ Проведено внеплановое рабочее совещание сотрудников санатория по данному вопросу. ⠀ В рамках Соглашения о взаимодействии с казачьим обществом исполнители осуществляют охрану общественного порядка на территории санатория. ⠀ С участником конфликта договор расторгнут.
1 серпня в мережі з’явилося відео, на якому охоронець проганяв відпочиваючих з пляжу нагайкою. За словами жінки, яка опублікувала кадри з козаком-охоронцем, чоловік зажадав покинути місце, яке належить санаторію, і погрожував їй, а також її чоловікові, матері і чотирирічному сину.
Після інциденту керівництво пояснило вчинок охоронця: стверджувалося, що відвідувачі не були гостями санаторію, але пообіцяли провести службову перевірку і встановити винних.