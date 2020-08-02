Козака, який батогом ганяв туристів на пляжі в окупованому Криму звільнили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівництво санаторію вивчає всі матеріали з місця подій, в тому числі відеозаписи Скріншот з відео

«Відвідувачі не були гостями санаторію» – керівництво санаторію

В окупованому Криму звільнили охоронця, який проганяв відпочиваючих з пляжу батогом. Про це повідомляє керівництво санаторію «Форос» в Instagram.

Відзначається, що окуповану територію охороняють представники «козачої спільноти», щодо них ведуть розслідування. Керівництво санаторію вивчає всі матеріали з місця подій, в тому числі відеозаписи. З охоронцем, який погрожував відвідувачам, розірвали трудовий договір.

1 серпня в мережі з’явилося відео, на якому охоронець проганяв відпочиваючих з пляжу нагайкою. За словами жінки, яка опублікувала кадри з козаком-охоронцем, чоловік зажадав покинути місце, яке належить санаторію, і погрожував їй, а також її чоловікові, матері і чотирирічному сину.

Після інциденту керівництво пояснило вчинок охоронця: стверджувалося, що відвідувачі не були гостями санаторію, але пообіцяли провести службову перевірку і встановити винних.

Читайте також: