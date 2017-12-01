Бойовики мінують Донеччину, ігноруючи загрозу для мирного населення

Як зазначають в Міноборони, мінування відбувається за вказівками «російських кураторів»

Бойовики на Донбасі додатково мінують позиції в Донецькій області за вказівкою російських радників, порушуючи міжнародні конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає «Еспресо». Так, окупанти замінували позиції в зоні відповідальності так званих «3-ї окремої



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Як зазначають в Міноборони, мінування відбувається за вказівками «російських кураторів»

Бойовики на Донбасі додатково мінують позиції в Донецькій області за вказівкою російських радників, порушуючи міжнародні конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає «Еспресо».

Так, окупанти замінували позиції в зоні відповідальності так званих «3-ї окремої мотострілецької бригади» (Горлівка), «11-го окремого мотострілецького полку» (Донецьк) і «7-ї окремої мотострілецької бригади» (Брянка).

При цьому здебільшого схеми мінувань не складають, що наражає на небезпеку мирне населення та в майбутньому ускладнюватиме розмінування.

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих та поранених серед українських військовослужбовців не було.

Як повідомляв «Главком», Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, щоб передати Збройним силам України американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».