Доба в АТО минула без втрат серед українських захисників

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 4 прицільні обстріли українських позицій

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих та поранених серед українських військовослужбовців не було. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. «Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає», - сказав він. Гуцуляк



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Повного припинення вогню в зоні АТО немає

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 4 прицільні обстріли українських позицій

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих та поранених серед українських військовослужбовців не було. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає», - сказав він.

Гуцуляк повідомив, що протягом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 4 прицільні обстріли українських позицій, у тому числі із 120-мм мінометів. Зокрема, на луганському напрямку бойовики три рази обстрілювали позиції українських військових, бойові дії велися переважно на Світлодарській дузі. Крім того, бойовики обстрілювали Луганське із заборонених мінськими домовленостями мінометів.

На донецькому напрямку бойовики обстріляли позиції Збройних сил України поблизу Широкиного.

Як повідомляв «Главком», Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, щоб передати Збройним силам України американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».