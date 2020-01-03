Бойовики стали частіше стріляти по своїх позиціях - розвідка



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Відкриття «дружнього вогню» противником стало можливим через незадовільну організацію взаємодії між підрозділами окупантів та їхній алкоголізм

Бойовики «ДНР» і «ЛНР» стали частіше відкривати вогонь по своїх позиціях. Про це повідомив речник Міністерства оборони, полковник Олександр Мотузяник.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ імітує дотримання «режиму тиші» у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК, створивши так звані «групи контролю», - сказав Мотузяник.

Тим часом у підрозділах противника почастішали випадки відкриття вогню по своїм позиціям, (так званого «дружнього вогню») зокрема у смузі відповідальності «11-го окремого мотострілецького полку», «1-ї окремої мотострілецької бригади» та «4 окремої мотострілецької бригади».

Відкриття «дружнього вогню» противником стало можливим через незадовільну організацію взаємодії між підрозділами окупантів та надмірне вживання спиртних напоїв особовим складом. При цьому згаданими «групами контролю» такі випадки обліковуються як обстріли з боку Об’єднаних сил.

Тим самим противник намагається виправдати обстріли, які сам же веде начебто у відповідь на порушення режиму тиші з боку підрозділів Об’єднаних сил.