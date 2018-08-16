Бойовики за день шість разів обстріляли позиції Збройних Сил



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Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00 години, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із важкого озброєння.

Про це йдеться у зведенні Операції Об’єднаних сил.

«Окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Луганське та Красногорівка. Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Луганського із мінометів калібром 82 мм», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Зазначимо, що з початку Операції Об’єднаних сил військові звільнили від окупантів 15 км² Донбасу.

Нагадаємо також, що командування Операції Об’єднаних сил дозволило знімати дії поліції на блокпостах.

Крім того стало відомо, коли закриють на ремонт єдиний на Луганщині пункт пропуску.