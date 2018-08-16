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    Події в Україні

    Бойовики за день шість разів обстріляли позиції Збройних Сил

    • Розсилка
    Бойовики за день шість разів обстріляли позиції Збройних Сил

    Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

    Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00 години, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із важкого озброєння.

    Про це йдеться у зведенні Операції Об’єднаних сил.

    «Окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Луганське та Красногорівка. Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Луганського із мінометів калібром 82 мм», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    Зазначимо, що з початку Операції Об’єднаних сил військові звільнили від окупантів 15 км² Донбасу.

    Нагадаємо також, що командування Операції Об’єднаних сил дозволило знімати дії поліції на блокпостах.

    Крім того стало відомо, коли закриють на ремонт єдиний на Луганщині пункт пропуску.

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