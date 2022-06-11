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    Події в Україні

    В Одесі на узбережжя винесло російську міну: вона здетонувала

    На узбережжя України виносить рашистські міни - В Одесі на узбережжя винесло російську міну: вона здетонувала
    На узбережжя України виносить рашистські міни
    фото з відкритих джерел

    Міна здетонувала просто у морі

    До чорноморського узбережжя Одеської області знову винесло російську міну. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

    «Увага! До чорноморського узбережжя Одещини знов винесло ворожу міну, яку зірвало з якоря. Вона була виявлена в 20 м від берега», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що міна здетонувала просто у морі, вірогідно, після зіткнення з іншим предметом.

    «Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися небезпечно?! Бережіть себе і своїх рідних», – зазначив Братчук.

    Нагадаємо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.

    15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Додамо, що Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.

    Читайте також: Небезпека у Чорному морі: Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси
    Теги: росія окупанти війна пляжі Україна окупація #stoprussia міни
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    В Одесі на узбережжя винесло російську міну: вона здетонувала