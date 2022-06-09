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    Політика

    Світ прагне отримати українське зерно. Арестович назвав одну єдину умову

    Олексій Арестович показав непристойний жест міжнародним партнерам, які не бажають враховувати інтереси України в питанні розблокування експорту зерна - Світ прагне отримати українське зерно. Арестович назвав одну єдину умову
    Олексій Арестович показав непристойний жест міжнародним партнерам, які не бажають враховувати інтереси України в питанні розблокування експорту зерна
    фото: скріншот із відео

    У питанні розблокування експорту зерна Україна відстоюватиме національні інтереси

    Україна вимагає військового забезпечення операції з вивезення зерна з заблокованих портів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

    Він підкреслив, що це єдина умова України.

    «Всім цим будівникам віртуальної реальності в Росії, і всім цим помічникам будівельників віртуальної реальності в Європі, за яку вони радісно хапаються і роблять вигляд, що це реальність на полі бою та політична реальність, я можу показати ось так ще раз», – сказав Арестович, показавши непристойний жест.

    «Виходити ми будемо з реальності на полі бою і реальності, яка називається національні інтереси України», – зазначив він.

    Нагадаємо, 8 червня в Анкарі пройшли переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу щодо розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

    Після переговорів в Анкарі Лавров заявив, що РФ нібито не збирається використовувати блокування українських портів в цілях війни. Також він заявив, що умова гарантії безпеки підходу суден до портів в Україні лише одна – українська сторона має провести розмінування. Щоправда, Лавров традиційно змовчав про те, що мінуванням займалися саме росіяни.

    Росія заявила, що готова провести чотиристоронню зустріч стосовно вивезення українського зерна по Чорному морю з Україною, Туреччиною та ООН.

    Читайте також: Чим ризикує Україна, відкриваючи порти: пояснення МЗС


    Теги: росія окупанти війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Світ прагне отримати українське зерно. Арестович назвав одну єдину умову