Світ прагне отримати українське зерно. Арестович назвав одну єдину умову

Олексій Арестович показав непристойний жест міжнародним партнерам, які не бажають враховувати інтереси України в питанні розблокування експорту зерна

У питанні розблокування експорту зерна Україна відстоюватиме національні інтереси

Україна вимагає військового забезпечення операції з вивезення зерна з заблокованих портів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

Він підкреслив, що це єдина умова України.

«Всім цим будівникам віртуальної реальності в Росії, і всім цим помічникам будівельників віртуальної реальності в Європі, за яку вони радісно хапаються і роблять вигляд, що це реальність на полі бою та політична реальність, я можу показати ось так ще раз», – сказав Арестович, показавши непристойний жест.

«Виходити ми будемо з реальності на полі бою і реальності, яка називається національні інтереси України», – зазначив він.

Нагадаємо, 8 червня в Анкарі пройшли переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу щодо розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

Після переговорів в Анкарі Лавров заявив, що РФ нібито не збирається використовувати блокування українських портів в цілях війни. Також він заявив, що умова гарантії безпеки підходу суден до портів в Україні лише одна – українська сторона має провести розмінування. Щоправда, Лавров традиційно змовчав про те, що мінуванням займалися саме росіяни.

Росія заявила, що готова провести чотиристоронню зустріч стосовно вивезення українського зерна по Чорному морю з Україною, Туреччиною та ООН.



