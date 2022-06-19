Росія зажадала зняття санкцій в обмін на розблокування українських портів

Координатор ООН в Туреччині наголосив, що питання відкриття коридорів з портів України обговорюється на вищому рівні

Росія поставила ООН умову, за якої розблокує експорт зерна з українських портів

Росія закликає до зняття санкцій з експорту її власного зерна та злакових в обмін на відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України. Про це сказав постійний координатор ООН в Туреччині Альваро Родрігес в інтерв’ю СNN Türk.

«Росія хоче, щоб санкції з експорту її власного зерна та злакових були зняті, якщо Україні буде надано допомогу (з відкриття коридорів – «Главком»)», – сказав Альваро Родрігес.

Координатор ООН в Туреччині наголосив, що питання відкриття коридорів з портів України обговорюється на вищому рівні, але вирішення не є простим.

«Спочатку ми хочемо припинення вогню... Але доправити звідти (з України – ред.) навантажені зерном кораблі не так просто, як можна подумати. Оскільки ми знаємо, що російський флот знаходиться в Чорному морі, ми також знаємо, що Україна має мінні загородження на своїх берегах для власної безпеки. Тому потрібно багато переговорів, щоб ми могли дійти згоди щодо того, як зробити цей крок», – сказав представник ООН.

За словами Родрігеса, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш високо оцінює посередницькі зусилля Туреччини в питанні відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України.

Нагадаємо, в ООН прогнозують, що весь світ зіштовхнеться з «пеклом на землі», якщо не буде негайної реакції на війну в Україні. Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що потрібно якнайшвидше «покласти край цій чортовій війні Росії проти України та розблокувати порти».

Уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Росія хоче використати «світовий голод» як зброю.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового термінала у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

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