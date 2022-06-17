Війна за українське зерно

Кремль спекулює на темі «великого голоду» в Африці

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Глобализация последствий российско-украинской войны началась до ее завершения. Вряд ли могло быть иначе в случае столкновения двух крупнейших государств – мира и Европы, которые являются бывшими республиками СССР. Весь мир убеждается в том, что война – это не только военные действия, но и экономические шаги, направленные на ослабление противника. В нашем же случае – это и активизация Кремля в деле оказания помощи своему верному сателлиту – Беларуси.

Весной 2022 года к словам сочувствия Украине из-за больших человеческих жертв в результате нападения России добавилась громкая обеспокоенность ООН и остального мира невозможностью вывезти из портов украинское зерно. Украина недопоставила на мировой рынок около 6 миллионов тонн зерна, которое ждут прежде всего в странах Африки. Россия, являющаяся мировым лидером по экспорту зерна, совсем не прочь вытеснить Украину с традиционных рынков, и ее подталкивают не только экономические резоны.

Кремль спекулирует на теме «большого голода» в Африке, способного привести к массовой миграции населения в ЕС

Российское нападение не только закрыло украинские порты (Мариуполь и Бердянск на Азовском море захвачены российскими войсками), но и позволило оккупантам захватить около 3 миллионов тонн зерна на складах. Его активно вывозят в оккупированный в 2014 году Крым, поставляют Сирии (неудивительно, что режим Асада от него не отказывается). Министр обороны (!) России Сергей Шойгу не только 7 июня констатировал создание сухопутного коридора между Крымом и Россией через захваченную в 2022 году украинскую территорию, но и по-хозяйски оценил потенциал сельского хозяйства Херсонщины.

Там, по его оценке, могут вырастить порядка 10 миллионов тонн зерновых. Напомню, что российская пропаганда несколько лет назад сулила Украине вывоз чернозема за границу в случае принятия закона о продаже земли.

Но сегодня оккупированные территории Украины грабят россияне: в мае там был вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, 7 июня на оккупированной Херсонщине побывал первый заместитель главы президентской администрации РФ Сергей Кириенко – бывший либерал теперь работает у Путина Альфредом Розенбергом (рейхсминистр оккупированных восточных территорий в 1941-1945. Казнён по приговору Нюрнбергского трибунала. – Прим. reform.by), курируя оккупированные территории.

Российское министерство обороны публично обвиняет украинских защитников то в уничтожении запасов зерна, то в размещении позиций возле элеваторов. На деле ситуация обстоит с точностью до наоборот: российские войска, нанося украинской экономике максимальный ущерб, уничтожают прежде всего сельскохозяйственную инфраструктуру.

Например, 4 июня ракетным ударом россияне уничтожили второй по величине зерновой терминал в Николаеве

Стоит напомнить, что 3 июня лично Владимир Путин рассуждал о перспективах экспорта украинского зерна, живо перечисляя возможные варианты. Среди озвученных – не только Одесса и захваченные россиянами азовские порты, но и железнодорожные маршруты. Они менее эффективны, но частично могли бы решить проблему.

Понятно, что Путин не упоминал об истинной причине продовольственного кризиса. Зато он предложил использовать территорию Беларуси для транзита украинского зерна до порта Клайпеда, заодно сняв санкции с режима Лукашенко. Этому заявлению предшествовала глубокая обеспокоенность генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ситуацией с поставками зерна в Африку и выраженная Александром Лукашенко готовность на комбинацию с украинским зерном и беларусскими калийными удобрениями. Из Минска генсеку ООН даже было направлено послание с планом действий.

Самопровозглашенный президент Беларуси связывает с этой аферой перспективу восстановления своего политического веса, как минимум, в регионе Центральной и Восточной Европы

Украине сегодня приходится вывозить зерно через дунайские порты Рени, Измаил и Усть-Дунайск, доставлять его в румынские порты Галац и Констанца, использовать железную дорогу для транзита в польские порты на Балтике.

Украине не угрожает дефицит зерновых, на 75% обрабатываемой земли весной 2022 года прошла посевная кампания, которая проходила порой на еще вчера заминированных полях. Но страна вряд ли сохранит позитивную динамику наращивания присутствия на мировом рынке зерна. По крайней мере Россия очень заинтересована в вытеснении Украины с ее позиций.

8 июня министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсуждали перспективы экспорта украинского зерна. Переговорам предшествовало заявление турецкого министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи о намерении покупать украинское зерно со скидкой 25%. Турция, отмечу, и ранее была хабом для поставок украинской сельхозпродукции в страны Залива и намерена расширить свои возможности в этом вопросе. Правда, Украина не дала согласия на циничные планы Анкары, ставшей на путь стервятника.

Захват украинского Юга и блокирование черноморских портов позволили Владимиру Путину активно действовать сразу по нескольким направлениям

Во-первых, продолжить представлять Украину миру как failed state, неспособную выполнять свои обязательства. Вытеснение Украины с позиций на мировом рынке зерна – очевидная задача Кремля.

Во-вторых, разыгрывать антисанкционные ходы с участием Беларуси, привязанность руководства которой к Кремлю все больше напоминает вассальную зависимость.

В-третьих, вести диалог с Западом по «гуманитарным вопросам», умело нивелируя роль России в создании зернового кризиса. Требование снятия санкций должно сыграть роль лавины: достаточно одного «камешка», а дальше – вопрос техники.

В-четвертых – и это главное – провоцировать (пока на уровне слухов) голод в странах Африки и Ближнего Востока, способный привести к миграционному кризису, угрожающему странам ЕС. Греция, Франция, Италия, Мальта уже ищут пути противодействия.

Циничная многоходовка Путина требует коллективного решения, причем под эгидой не ООН (мы увидели реальные возможности этой организации), а НАТО, но этого осознания пока в мировой политике нет.

Джерело: Reformation

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