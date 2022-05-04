У Росії новий культ – старече недоумство

Таке убожество може надихати лише психічно нездорових людей

Характерно, что символом захватнической войны против Украины у россиян стала спятившая бабка с советским флагом, которая не соображала, что происходит вокруг и вышла в таком виде к украинским военным.

То есть, буквально старческое слабоумие возводится в культ. Бабке с флагом устанавливают страшные памятники, от вида которых бросает в дрожь.



Не припомню более провальной пропагандистской кампании. Z-свастика, Ленин, старуха в маразме, – какой-то один сплошной кринж. Такое убожество может вдохновлять только психически нездоровых людей.

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