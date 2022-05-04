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    Думки вголос

    У Росії новий культ – старече недоумство

    Бабці з прапором встановлюють в РФ страшні пам'ятники - У Росії новий культ – старече недоумство
    Бабці з прапором встановлюють в РФ страшні пам'ятники

    Таке убожество може надихати лише психічно нездорових людей

    Характерно, что символом захватнической войны против Украины у россиян стала спятившая бабка с советским флагом, которая не соображала, что происходит вокруг и вышла в таком виде к украинским военным.

    То есть, буквально старческое слабоумие возводится в культ. Бабке с флагом устанавливают страшные памятники, от вида которых бросает в дрожь.


    Не припомню более провальной пропагандистской кампании. Z-свастика, Ленин, старуха в маразме, – какой-то один сплошной кринж. Такое убожество может вдохновлять только психически нездоровых людей.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії новий культ – старече недоумство