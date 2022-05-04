Болгарія сьогодні вирішить, чи надавати Україні військову допомогу

Парламентська більшість підтримає рішення про постачання зброї Україні

Національні збори Болгарії сьогодні, 4 травня, на позачерговому засіданні ухвалюватимуть рішення, чи надавати уряду країни мандат на надсилання військової допомоги Україні. Про це повідомляє BNR.

Напередодні, 3 травня, Кабмін провів позачергову нараду щодо військової допомоги Україні. Три з чотирьох партій, які формують уряд, підтримують допомогу зброєю Україні. Це «Продовжуємо зміни», «Демократична Болгарія» і «Є такий народ. Водночас четверта партія – Болгарська соціалістична партія (БСП) – виступає проти такого рішення. Проти постачання зброї Україні виступає й найменша парламентська група – партія «Відродження», – йдеться у повідомленні.

За даними BNR, попереднє співвідношення голосів свідчить про те, що парламентська більшість підтримає рішення про постачання зброї Україні.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев озвучив свою позицію стосовно військової допомоги Україні. Також повідомлялося, що Болгарія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, Болгарія буде ремонтувати українську військову техніку. До слова, Німеччина вирішила поставити Україні важку артилерійську техніку.

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