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    Події в Україні

    На Харківщині ЗСУ спалили колону з боєприпасами окупантів

    На Харківщині ЗСУ спалили колону з боєприпасами окупантів
    фото: Міноборони

    Військові знищили ворога на території, яку він вважав своїм тилом

    На Харківщині українські військові спалили колону забезпечення з боєприпасами рашистів. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

    ЗСУ знищили ворога на території, яку він вважав своїм тилом.

    «Українська артилерія спалила російську колону забезпечення з боєприпасами під Ізюмом. Знищення ворога відбулося в 20 кілометрах від Ізюма на території, яку ворог вважав своїм тилом», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Збройні сили України звільнили селище Молодова в Харківській області. Раніше стало відомо, що українські військові збили над Одесою ще один ударний безпілотник.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині ЗСУ спалили колону з боєприпасами окупантів