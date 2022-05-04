На Харківщині ЗСУ спалили колону з боєприпасами окупантів
Військові знищили ворога на території, яку він вважав своїм тилом
На Харківщині українські військові спалили колону забезпечення з боєприпасами рашистів. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
ЗСУ знищили ворога на території, яку він вважав своїм тилом.
«Українська артилерія спалила російську колону забезпечення з боєприпасами під Ізюмом. Знищення ворога відбулося в 20 кілометрах від Ізюма на території, яку ворог вважав своїм тилом», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Збройні сили України звільнили селище Молодова в Харківській області. Раніше стало відомо, що українські військові збили над Одесою ще один ударний безпілотник.