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Британська розвідка вказала на провал Пригожина на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка вказала на провал Пригожина на фронті
Пригожин, швидше за все, буде змушений скоротити масштаби чи інтенсивність операцій групи «Вагнер» в Україні
фото: з відкритих джерел

Близько половини ув'язнених, яких група «Вагнер» вже направила до України, загинули

Група «Вагнера» буде змушена скоротити активність на фронті через великі втрати та заборону російської влади набирати нових ув'язнених. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, в останні тижні власник групи «Вагнер» Євген Пригожин швидше за все втратив доступ до вербування в російських в'язницях через суперечки з керівництвом міноборони Росії. Цілком ймовірно, що Пригожин спрямовує зусилля з вербування на вільних російських громадян.

За даними британської розвідки, при цьому з початку березня компанія «Вагнер» створила виїзні групи у спортивних центрах не менш ніж у 40 населених пунктах по всій Росії. Останніми днями вагнерівські вербувальники в масках також проводили бесіди про кар'єру в московських вишах, роздаючи анкети під назвою «анкета молодого бійця» для збору контактних даних зацікавлених студентів.

«Близько половини ув'язнених, яких група «Вагнер» вже направила до України, швидше за все, стали жертвами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату потоку ув'язнених. Якщо заборона збережеться, Пригожин, швидше за все, буде змушений скоротити масштаби чи інтенсивність операцій групи «Вагнер» в Україні», - вважають у міноборони Британії.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута на Донецькому напрямку залишається складною. «Вагнерівці» наступають з кількох напрямків. 

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Теги: розвідка Міноборони Герой України перемога втрати британська розвідка полковник ПВК Вагнера

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