«Вагнерівці» намагаються прорвати оборону: Сирський розповів про ситуацію у Бахмуті

За словами Сирського, оборонці України в ході жорстких боїв завдають ворогу відчутних втрат

Оборона фортеці триває

Ситуація довкола Бахмута на Донецькому напрямку залишається складною. Російські загарбники наступають з кількох напрямків. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста», – зазначив він.

За словами Сирського, оборонці України в ході жорстких боїв завдають ворогу відчутних втрат. Вони відбивають вогнем артилерії та танків всі спроби противника захопити місто.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилеріі, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто. Оборона фортеці триває!» – наголосив Сирський.

Нагадаємо, українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади «Лицарі Зимового походу» показали, як ліквідують дронами окупантів, які заховалися в засідках на Бахмутському напрямку.

Також президент України Володимир Зеленський назвав втрати росіян під Бахмутом.