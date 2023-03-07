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Під Москвою ЗМІ знайшли кладовище загиблих в Україні зеків-«вагнерівців»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Під Москвою ЗМІ знайшли кладовище загиблих в Україні зеків-«вагнерівців»
Однакові могили з'явилися за одну ніч
фото: «Москва Онлайн»

Родичі деяких похованих найманців навіть не знали про їхню смерть

У Підмосков'ї журналісти знайшли ціле кладовище ліквідованих найманців ПВК «Вагнера». Відомо щонайменше про 27 могил. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що на кожному похованні помітили однакові біло-синьо-червоні букети і однакові вінки з емблемою ПВК «Вагнер», на якій вигравірувані слова «Кров, честь, батьківщина і відвага». Імовірно, тут поховали завербованих російських зеків, ліквідованих в Україні.

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У Підмосков’ї знайдено секретне кладовище «вагнерівців»
фото: «Москва Онлайн»

«Ми з мужиками все ж сходили подивитися. Єдине, що ми можемо припустити, що це «вагнерівці». Нам не рекомендували лізти в цю тему. Поки ніхто з їхніх родичів до нас не звертався. З'явилися вони протягом січня. Я не весь час тут. Вони могли і раніше привозити. Кладовищем я не керую. Що вони там творять – взагалі не знаю», – розповів місцевий священик.

Зазначається, що до могил, де лежать найманці ПВК «Вагнер», більшість із яких досі шукають родичі, ніхто не ходить.

«Станом на 17 лютого 2023 року на ділянці знаходилося 27 могил. Лише двоє – мешканці Москви. Всі інші народилися, жили та відбували покарання у різних куточках Росії. Чотири могили мусульманські, найманці з Азербайджану та Киргизстану», – йдеться у матеріалі.

Загиблі найманці відбували покарання за вбивства, незаконний обіг зброї та злочини, пов'язані із наркотиками. Місцева жінка розповіла, що це кладовище стає дедалі більшим, а також там роблять окрему зону, відгороджують могили із російською стрічкою від тих, де поховані звичайні люди. Місцеві разом зі старостою Маврино Антоніною Коловою розводять руками та в один голос кажуть, що однакові могили нібито з'явилися за одну ніч.

Вартість одного родового поховання на цвинтарі в Мавриному – понад 400 тисяч рублів. Експерти у темі ритуальних послуг припустили, що співробітники ПВК «Вагнера» могли поховати загиблих найманців, саме викупивши там родові поховання.

Нагадаємо, що це не перше знайдене масове поховання найманців ПВК «Вагнер». Нещодавно таємне кладовище виявили на Луганщині. Могили «вагнерівців» тонуть у бруді.  

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Теги: поховання ПВК Вагнера Москва кладовище

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