Під Москвою ЗМІ знайшли кладовище загиблих в Україні зеків-«вагнерівців»

Родичі деяких похованих найманців навіть не знали про їхню смерть

У Підмосков'ї журналісти знайшли ціле кладовище ліквідованих найманців ПВК «Вагнера». Відомо щонайменше про 27 могил. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що на кожному похованні помітили однакові біло-синьо-червоні букети і однакові вінки з емблемою ПВК «Вагнер», на якій вигравірувані слова «Кров, честь, батьківщина і відвага». Імовірно, тут поховали завербованих російських зеків, ліквідованих в Україні.

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У Підмосков’ї знайдено секретне кладовище «вагнерівців» фото: «Москва Онлайн»

«Ми з мужиками все ж сходили подивитися. Єдине, що ми можемо припустити, що це «вагнерівці». Нам не рекомендували лізти в цю тему. Поки ніхто з їхніх родичів до нас не звертався. З'явилися вони протягом січня. Я не весь час тут. Вони могли і раніше привозити. Кладовищем я не керую. Що вони там творять – взагалі не знаю», – розповів місцевий священик.

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Зазначається, що до могил, де лежать найманці ПВК «Вагнер», більшість із яких досі шукають родичі, ніхто не ходить.

«Станом на 17 лютого 2023 року на ділянці знаходилося 27 могил. Лише двоє – мешканці Москви. Всі інші народилися, жили та відбували покарання у різних куточках Росії. Чотири могили мусульманські, найманці з Азербайджану та Киргизстану», – йдеться у матеріалі.

Загиблі найманці відбували покарання за вбивства, незаконний обіг зброї та злочини, пов'язані із наркотиками. Місцева жінка розповіла, що це кладовище стає дедалі більшим, а також там роблять окрему зону, відгороджують могили із російською стрічкою від тих, де поховані звичайні люди. Місцеві разом зі старостою Маврино Антоніною Коловою розводять руками та в один голос кажуть, що однакові могили нібито з'явилися за одну ніч.

Вартість одного родового поховання на цвинтарі в Мавриному – понад 400 тисяч рублів. Експерти у темі ритуальних послуг припустили, що співробітники ПВК «Вагнера» могли поховати загиблих найманців, саме викупивши там родові поховання.

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Нагадаємо, що це не перше знайдене масове поховання найманців ПВК «Вагнер». Нещодавно таємне кладовище виявили на Луганщині. Могили «вагнерівців» тонуть у бруді.