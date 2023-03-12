Скільки вагнерівців залишилося біля Бахмута: оцінка експерта

Пригожин почав свою політичну кар'єру, тому що військова не вдалася

Вагнерівці зазнають суттєвих втрат під Бахмутом Донецької області. Вже зараз завдяки успішним діям українських захисників можна вважати, що ПВК «Вагнер» не є потужним угрупуванням. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

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Майор запасу ЗСУ каже, що зараз вагнерівців залишилося вкрай мало. За його даними, раніше чисельність могла сягати 45 тисяч як «мобіків», так і зеків, але зараз залишилося близько 7 тисяч.

«Зараз з 45 залишилося 7 тисяч. Вважати ПВК «Вагнер» якимсь потужним угрупуванням вже неможливо. Воно існує де-юре, а де-факто – це вже не є серйозний військовий підрозділ, адже їх залишилося вкрай мало», – зазначає Гетьман.

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Водночас, вагнерівці продовжують вдаватися до якихось дій, а їхній ватажок Євген Пригожин намагається показати, який він «вдалий вояка й усе захопити».

«Він п'ять разів захоплював Соледар і доповідав про це. Це не вплинуло на Путіна, і він віддав перевагу регулярним частинам – Шойгу та Герасимову», – додав експерт.

Наразі, на думку Гетьмана, керівник вагнерівців почав свою політичну кар'єру, тому що військова не вдалася. Пригожин бідкається, що йому вкрай бракує техніки, снарядів та набоїв, мовляв, його просто кинули.

«Він не зміг стати керівником російської армії. 7 тисяч вагнерівців – це буде його бойовий резерв для політичних дій всередині Росії», – вважає Гетьман.

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Експерт прогнозує, що ПВК «Вагнер» сходить нанівець і через деякий час люди забудуть про них.

Раніше спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що «безславна історія «Вагнера» наближається до кінця» завдяки втратам під Бахмутом.

Нагадаємо, Сили оборони України активно відбивають ворожі штурми в районі Бахмуту та попри усі заяви світових лідерів готуються до контрнаступу. Нещодавно було знищено чергову групу вагнерівців.