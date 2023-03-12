Прикордонники показали, як ліквідували групу «вагнерівців» у Бахмуті (відео)

Снайпери-прикордонники знешкодили шість окупантів

У промисловій зоні Бахмута на Донеччині група наземної розвідки українських прикордонників пішла в наступ та ліквідувала осередок «вагнерівців». Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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«Для знищення осередку окупантів прикордонники завдали контрудару. Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів й ліквідувала вагнерівців», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонний підрозділ Луганського загону провів позиційний бій із ворожими силами в районі одного з промислових підприємств Бахмута.

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Напередодні українські оборонці витримали кілька штурмових атак загарбників. Для продовження наступу російські найманці закріпилися в одному з цехів та накопичували сили.

Для знищення ворога прикордонники влаштували засідку.

«З настанням темряви на штурмовиків, які саме підходили на передову, чекав сюрприз. Снайпери-прикордонники знешкодили шість окупантів», – ідеться у повідомленні прикордонної служби.

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Нагадаємо, що в Офісі президента України заявили, що Збройні сили України мають ресурси та сили, щоб і надалі продовжувати обороняти Бахмут на Донеччині.

До слова, з'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань. Зокрема, на них можна побачити руйнування важливого моста і споруд.

Крім того, Міністерство оборони України фіксує чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмута.

За даними британської розвідки, за останні чотири дні сили ПВК «Вагнер» взяли під свій контроль більшу частину східної частини міста Бахмут. У центрі міста річка Бахмутка тепер позначає лінію фронту.