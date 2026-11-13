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Бронювання по-новому створює ризики. Виробники зброї звернулися до уряду: що пропонують

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Бронювання по-новому створює ризики. Виробники зброї звернулися до уряду: що пропонують
Виробники зброї запропонували уряду продовжити бронювання працівників ОПК
фото:Depositphotos

Оборонні підприємства попередили про загрозу втрати ключових фахівців, зупинки виробничих ліній та зриву державних контрактів

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (Naudi) звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького з вимогою переглянути правила бронювання працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК). Представники галузі запропонували автоматично продовжити чинні відстрочки до 1 лютого 2027 року, попередивши про ризики для виробництва озброєння та виконання державних контрактів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Naudi.

За інформацією асоціації, критична ситуація у сфері бронювання виникла після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів №1328. Виробники зброї вважають, що запроваджені зміни створюють додаткове адміністративне навантаження та загрожують стабільній роботі оборонних підприємств.

Пропозиції оборонних підприємств щодо бронювання працівників

Щоб запобігти можливим проблемам, Naudi запропонувала уряду невідкладно внести зміни до відповідної постанови та запровадити перехідний період.

Насамперед асоціація закликала автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року рішення про визначення підприємств критично важливими, строк дії яких завершується до 31 грудня 2026 року включно. Аналогічне продовження пропонують застосувати до чинних відстрочок військовозобов'язаних працівників, оформлених через портал «Дія».

Крім того, виробники зброї наполягають на встановленні граничного обсягу бронювання на рівні 100% військовозобов'язаних працівників підприємств ОПК, які Міністерство оборони визначило критично важливими.

За пропозицією Naudi, такі підприємства повинні отримати можливість бронювати весь відповідний персонал без додаткових рішень про збільшення встановлених лімітів та без застосування процедур анулювання бронювання через перевищення квот.

Окремо представники оборонної промисловості запропонували системно переглянути порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну №76.

В асоціації наполягають, що рішення про критичну важливість підприємств та відстрочки їхніх працівників повинні діяти щонайменше 12 місяців, зокрема протягом виконання державних оборонних контрактів.

Ризики для виробництва озброєння та виконання оборонних контрактів

Однією з головних проблем виробники зброї назвали необхідність регулярно повторювати процедури підтвердження статусу підприємств.

За оцінкою Naudi, технологічні процеси в оборонній промисловості мають довгостроковий характер, а вимога кожні 90 днів повторно формувати пакети документів створює надмірне навантаження на керівництво та інженерно-технічний персонал.

В асоціації вважають, що це здатне уповільнити виробничі цикли, оскільки працівникам доводитиметься витрачати додатковий час на адміністративні процедури замість виконання безпосередніх завдань.

Ще одним ризиком представники галузі назвали можливе перевантаження державних органів та цифрової інфраструктури. За оцінкою Naudi, одночасне подання сотень тисяч пакетів документів раз на квартал створить значне навантаження на профільні міністерства, Координаційний центр, Пенсійний фонд та портал «Дія».

Виробники зброї попередили, що це загрожує технічними затримками під час розгляду заявок та оформлення нових відстрочок. Особливе занепокоєння викликає ризик втрати бронювання вузькопрофільними спеціалістами. Йдеться насамперед про інженерів, конструкторів та операторів складного обладнання, від яких залежить безперервність виробництва.

В асоціації пояснили, що в разі затримок із розглядом документів чинні відстрочки можуть завершитися раніше, ніж державні органи ухвалять нові рішення.

За такого сценарію працівники ризикують втратити бронювання, а підприємства – фахівців, яких складно оперативно замінити. На думку Naudi, це створює загрозу зупинки окремих виробничих ліній та зриву оборонних контрактів.

Позиція уряду та зміни до порядку бронювання

Представники галузі також нагадали про позицію прем'єр-міністра Сергія Корецького, озвучену 16 жовтня, щодо неприпустимості радикальних змін, здатних дестабілізувати роботу оборонних заводів.

Naudi заявила про підтримку такого підходу та закликала Кабінет Міністрів врахувати пропозиції виробників зброї під час подальшого вдосконалення нормативних актів у сфері бронювання.

Крім того, асоціація запропонувала залучити своїх представників до робочих нарад, присвячених доопрацюванню відповідних урядових рішень.

Нагадаємо, 23 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1328, якою змінив порядок бронювання військовозобов'язаних працівників. Зокрема, для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів граничний рівень бронювання знизили зі 100% до 95%. Для перевищення встановлених лімітів підприємствам необхідно проходити додаткову процедуру погодження за участю Координаційного центру.

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Теги: бронювання від мобілізації Україна

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