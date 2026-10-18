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Угорщина дозволить транзит українського зерна, але є умова

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Угорщина дозволить транзит українського зерна, але є умова
Мадяр: Доки йдеться виключно про транзит через країну, жодних перешкод не буде
фото: AP

Угорщина погодиться на транзитні перевезення до інших держав, якщо агропродукція не залишатиметься в країні

Президент України Володимир Зеленський попросив Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину дати дозвіл на транзитне перевезення українського збіжжя через блокаду в Чорному морі. Про це розповів угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр в ефірі телеканалу RTL, передає «Главком».

Мадяр зауважив, що Будапешт погодиться на транзитні перевезення до інших держав, якщо агропродукція не залишатиметься в країні. Раніше під час п'ятничної зустрічі лідери також домовилися про перезавантаження відносин між Україною та Угорщиною.

За словами угорського прем'єра, Зеленський запропонував транспортувати кукурудзу до Західної Європи в закритих та опломбованих залізничних вагонах. Мадяр підтвердив, що за дотримання суто транзитного статусу вантажів Угорщина не чинитиме жодних перешкод.

Раніше повідомлялося, що Україна може не експортувати понад 30 млн тонн аграрної продукції в поточному маркетинговому сезоні, якщо обмеження роботи чорноморських портів збережуться. Це створює фінансові проблеми для українських аграріїв і загрожує стабільності світового продовольчого ринку. Про це заявив заступник міністра  економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький під час міжнародної дискусії про вплив ескалації в Чорному морі на глобальну продовольчу безпеку.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський попередив про можливу кризу із зерном, яка може загостритися вже за два-три місяці. За його словами, зараз увага зосереджена переважно на проблемах із дизельним пальним, тоді як ризики для зернового ринку залишаються поза широким обговоренням.

Теги: Угорщина зерно Петер Мадяр Україна

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