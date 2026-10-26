Прихильниця Росії та союзник України вийшли у другий тур виборів у Болгарії: що вони обіцяють

Кандидати по-різному бачать завершення війни та відносини Софії з Москвою

Чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова та колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра Андрей Гюров змагатимуться у другому турі президентських виборів, який запланований на 1 листопада. Їхні позиції щодо війни Росії проти України та військової допомоги Києву суттєво відрізняються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на екзитполи першого туру виборів.

За попередніми даними екзитполів, Йотова набрала близько 35–36,5% голосів, а Гюров – 32,2–32,5%. Остаточні результати першого туру ще мають підтвердити офіційно.

Результати екзитполів першого туру президентських виборів у Болгарії фото: скриншот екзитполів

Що обіцяє Іліяна Йотова

Йотова виступає за переговори з Москвою та дипломатичне завершення війни в Україні. Вона також підтримує налагодження відносин із Росією та виступає проти військової допомоги Києву.

Під час передвиборчої кампанії президентка просувала ідею створення «Коаліції миру», яка, за її задумом, має посилити дипломатичну роль Болгарії у припиненні війни. Йотова називала себе президенткою миру та заявляла, що не належить до прихильників продовження бойових дій.

Окремо вона наголошувала, що за її президентства жоден болгарський військовий не поїде до України. Водночас це питання не було частиною конкретного плану відправлення військ: болгарський парламент ще раніше підтвердив, що збройні сили країни не братимуть участі у бойових діях в Україні.

Йотову підтримує партія прем’єр-міністра Румена Радева «Прогресивна Болгарія». Перемога кандидатки зміцнила б позиції політичного табору, який виступає за діалог із Кремлем.

Позиція Андрея Гюрова щодо України

Гюрова підтримують прозахідні опозиційні сили. Він виступає за тісніші зв’язки Болгарії з Європейським Союзом і НАТО та висловлює підтримку Україні.

Під час роботи Гюрова на посаді виконувача обов’язків прем’єр-міністра Болгарія підписала з Україною угоду про безпекове співробітництво. Його політична позиція контрастує з підходом Йотової, яка виступає проти військової допомоги Києву та робить ставку на переговори з Москвою.

Варто зазначити, що Болгарія є членом ЄС і НАТО, а президент країни представляє державу на міжнародному рівні, є верховним головнокомандувачем збройних сил і має право вето на законодавчі акти. Хоча значна частина виконавчих повноважень належить уряду, позиція глави держави може впливати на зовнішньополітичні дискусії.

Нагадаємо, що чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова посіла перше місце за попередніми оцінками результатів президентських виборів, випередивши колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра Андрея Гюрова менш ніж на два відсоткові пункти.