Рубіо озвучив головну вимогу Росії для завершення війни

Рубіо зазначив, що зараз головне завдання – знайти компроміс, за якого обидві сторони підуть на поступки

Держсекретар США заявив, що Москва прагне отримати Донбас, а Україна не погоджується відмовлятися від цієї території

Росія прагне встановити контроль над Донбасом, однак не може захопити його військовим шляхом. Водночас Україна не хоче віддавати цей регіон через питання суверенітету та власної довгострокової безпеки. Це питання залишається одним із ключових у пошуку домовленостей для завершення війни. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, слова якого наводить журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу, пише «Главком».

«Багато хто говорить про цю війну як про «війну в Україні», але насправді вона стосується Донбасу – одного конкретного регіону країни. По суті, йдеться про територію, що становить близько 11% країни: Росія прагне її отримати, але не може захопити військовим шляхом, а Україна не бажає від неї відмовлятися», – сказав Рубіо.

Заява Марка Рубіо фото: Alex Raufoglu

За його словами, Україна має вагомі причини не погоджуватися на втрату Донбасу, зокрема через питання суверенітету та довгострокової безпеки держави.

Рубіо зазначив, що зараз головне завдання – знайти компроміс, за якого обидві сторони підуть на поступки, щоб покласти край війні.

Росія претендує не лише на Донецьку та Луганську області, а й на Запорізьку, Херсонську області та Автономну Республіку Крим. Москва незаконно оголосила ці українські території своїми та внесла їх до Конституції РФ. Україна не визнає російської анексії.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Після цього він повідомив про підготовку до нової тристоронньої зустрічі України, США та Росії.