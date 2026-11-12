Прем'єр Ірландії назвав вирішальний термін для завершення війни

Міхал Мартін вважає, що найближчі тижні покажуть, чи готова Росія до миру

Найближчі тижні стануть вирішальним випробуванням готовності Росії завершити війну проти України. Водночас Москва продовжує атакувати цивільне населення, що ставить під сумнів її зацікавленість у мирному врегулюванні. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні, повідомляє «Главком».

За словами Мартіна, для досягнення миру необхідно насамперед забезпечити припинення вогню, після чого перейти до конкретних кроків зі стабілізації ситуації та підготовки майбутньої мирної угоди.

«Спершу треба досягти припинення вогню, домогтися реального, відчутного прогресу в Чорному морі й працювати над умовами для мирної угоди», – наголосив прем'єр.

Водночас він підкреслив, що реалізація цих кроків залежить від готовності російського керівництва припинити агресію.

«На жаль, поки що ми бачимо, що Росія зосереджена на ескалації та атаках на українських цивільних. Це має змінитися, щоб мир став можливим. А найближчі тижні стануть вирішальним випробуванням, чи готова Росія припинити цю війну», – заявив Мартін.

Таким чином, ірландський прем'єр окреслив три основні етапи можливого врегулювання: припинення бойових дій, досягнення практичних домовленостей щодо Чорного моря та формування умов для мирної угоди.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про заяву Зеленського щодо можливості досягти домовленостей про завершення війни до кінця 2026 року. Під час спільної пресконференції з Міхалом Мартіном у Дубліні президент України заявив про «вікно можливостей» для дипломатичного врегулювання. Водночас він висловив сумніви, що переговори американських представників із Путіним принесуть конкретні результати.

Також «Главком» писав, що Росія відмовилася обговорювати припинення вогню під час переговорів в Абу-Дабі. За словами Зеленського, російська делегація заявила про відсутність повноважень для ухвалення рішень щодо загального перемир'я, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та безпеки на морі.