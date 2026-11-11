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Переговори в Абу-Дабі. Зеленський назвав три ключові результати

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Переговори в Абу-Дабі. Зеленський назвав три ключові результати
Зеленський розкрив подальший план США після переговорів в Абу-Дабі
скриншот з відео

Після зустрічей України, США та Росії сторони досягли гуманітарної домовленості, а американські представники готуються до нового раунду контактів із Москвою

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації за підсумками переговорів в Абу-Дабі з представниками США та Росії. За результатами зустрічей сторони обговорили підготовку нового обміну, гарантії безпеки України та можливість розширення дипломатичного формату за участі європейських партнерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами глави держави, українська команда також провела координацію з представниками європейських країн, які перебували в Об'єднаних Арабських Еміратах. Президент виокремив три основні результати переговорів.

«Перше: важлива гуманітарна домовленість про підготовку нового обміну. Друге: сторони обговорили погляди на гарантування безпеки, і потрібно, щоб першим кроком було закінчення цієї війни та гарантії безпеки України. Третє: обговорили ширші формати подальшої роботи за участі європейців», – повідомив Зеленський.

Іншим питанням стало гарантування безпеки України. Зеленський наголосив, що першочерговим завданням залишається завершення війни, після чого необхідно забезпечити відповідні гарантії. Окрему увагу учасники переговорів приділили можливим форматам подальшої дипломатичної роботи із залученням європейських держав.

Президент також повідомив про наступні кроки американської сторони. Після зустрічей в Абу-Дабі представники США мають вирушити до Росії. За підсумками цих контактів Київ і Вашингтон планують повторно узгодити позиції та визначити подальший порядок дій.

«Далі Американські представники їдуть в Росію, і після цієї розмови ще раз скоординуємо позиції та визначимо, які наступні кроки можливі. Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні. Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром. Вважаємо, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії. Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме – на Росію, щоб вона свою війну закінчила», – наголосив глава держави.

Зеленський окремо підкреслив необхідність залучення європейських партнерів до всіх етапів мирного процесу. На його переконання, Сполучені Штати повинні використовувати свій вплив на Москву для припинення війни.

Глава держави також подякував американській стороні за організацію зустрічей і посередництво, Об'єднаним Арабським Еміратам – за надання майданчика для переговорів, а європейським партнерам – за підтримку дипломатичних зусиль.

Раніше Зеленський під час спілкування з журналістами в Данії пояснив, що Україна насамперед прагне припинення війни, а вже після цього пропонує переходити до обговорення структури майбутніх домовленостей, гарантій безпеки та економічного розвитку.

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Теги: переговори США Україна росія

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