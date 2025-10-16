Головна Країна Суспільство
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 16 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день котів та Міжнародний день словника. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 жовтня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день котів

16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день котів – день, присвячений захисту, гуманному ставленню й відповідальності перед усіма котами, особливо безпритульними та вуличними.

Це свято започаткувала організація Alley Cat Allies – міжнародний рух, який з 1990 року бореться за права котів та гуманні методи контролю популяції через програму Trap-Neuter-Return (TNR) – «впіймай, стерилізуй, відпусти».

Міжнародний день словника

16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Міжнародний день словника (International Dictionary Day, часто також просто Dictionary Day) – це день присвячений мові, словникам, словниковій справі, важливості слів, значенням, тому що словники – це базовий інструмент комунікації, культури і науки. Відзначається щороку 16 жовтня у день народження Ноа Вебстера (Noah Webster), який вважається одним із піонерів англомовної лексикографії. Міжнародний день словника – неофіційна подія, просто популяризаційне святкування, нагода вшанувати роль та значення словників та тих, хто їх створює.

Часто цей згадується як «National Dictionary Day» у США, оскільки Вебстер був американцем і багато його роботи пов’язано з англійською мовою в США.

Всесвітній день здорового харчування

16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Всесвітній день здорового харчування або Всесвітній день продовольства відзначається щорічно 16 жовтня у 50-ти країнах світу. Це міжнародна подія, що створена для порушення питань повʼязаних з доступністю повноцінного й здорового харчування й проблеми голоду у світі. дата обрана на честь заснування Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture Organization) у 1945 році. Цей день відзначають численні організації по всьому світу, які займаються боротьбою з голодом і забезпеченням продовольчої безпеки, такі як Всесвітня продовольча програма (ВПП), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (International Fund for Agricultural Development). 

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому

16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

16 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лонгина Сотника.

Лонгин був римським сотником, який очолював вартових біля Хреста під час розп'яття Ісуса Христа. Згідно з переказами, саме він простромив бік Ісуса списом, щоб переконатися в Його смерті. Проте, Лонгин став свідком потужних знамень під час смерті Спасителя – землетрусу та потьмарення сонця. Він вигукнув: «Воістину, це був Син Божий!» (Матвія 27:54). Це стало початком його навернення.

Згодом Лонгин покинув службу, прийняв хрещення і став проповідувати християнство у своїй рідній Каппадокії. За наказом Понтія Пилата його схопили та стратили, оскільки Лонгин відмовився замовчати істину про Христа. За свою віру він прийняв мученицьку смерть.

Народні вірування та прикмети

У народі день Лонгина часто асоціювався із погодою та захистом:

  • Якщо місяць червоного кольору – чекайте на вітряну погоду.
  • Хмари швидко пливуть по небу – до швидкого погіршення погоди.
  • Якщо цього дня вітер дме з півночі – зима буде суворою і з великою кількістю снігу.
  • Цей день вважався сприятливим для лікування очних хвороб, оскільки, за переказами, Лонгин мав проблеми із зором.

Історичні події

  • 1596 рік – розпочинається Берестейський церковний собор;
  • 1793 рік – страчено Марію-Антуанетту «вдову Капет», королеву Франції, дружину Людовика XVI і матір Людовика XVII;
  • 1813 рік – починається «Битва народів» (тривала до 19 жовтня), в якій брали участь війська Французької імперії, Рейнського союзу, Варшавського герцогства, Австрійської імперії, Королівства Пруссія, Російської імперії і Швеції; 
  • 1843 рік – ірландський математик Вільям Ровен Гамільтон відкриває формулу множення кватерніонів;
  • 1946 рік – за вироком Нюрнберзького трибуналу у Нюрнберзькій в'язниці страчують нацистських злочинців (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Фріц Заукель, Альфред Йодль і Артур Зейсс-Інкварт);
  • 1964 рік – Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;
  • 1978 рік – Іван Павло II (до інтронізації – Кароль Юзеф Войтила) стає 264-м Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження;
  • 1987 рік – у Львові створюють Товариство Лева.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Степан, Федір.

Теги: традиції календар релігія свято свята

