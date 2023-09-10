Буданов прокоментував скандал із відключенням Starlink для ЗСУ

Очільник ГУР відреагував на інформацію про те, що Ілон Маск нібито зірвав одну з операцій ЗСУ проти Чорноморського флоту Росії у Криму

Системи супутникової мережі Starlink певний час не працювали біля тимчасово окупованому Кримського півострова, однак загалом вони використовуються по всій лінії фронту. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише «Інтерфакс».

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Так він прокоментував статтю CNN про те, що очільник SpaceX Ілон Маск нібито зірвав одну з операцій ЗСУ проти Чорноморського флоту Росії у Криму.

«Особисто я не впевнений, що Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, це я можу абсолютно підтвердити, бо ми також застосовували певну техніку. Ми одразу зрозуміли, що просто там немає покриття, це, мабуть, усе, що я вам можу сказати», – зауважив очільник ГУР.

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За його словами, Starlink відіграє значну роль у російсько-українській війні, оскільки багато систем використовують супутникову мережу для передачі інформації від дронів, особливо коли командний пункт базується на віддаленій відстані.

«Системи Starlink досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти – абсолютно вся лінія фронту працює на них», – наголосив Буданов.

Нагадаємо, раніше ЗСУ повідомили, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Водночас Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

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Крім того, видання The Washington Post повідомляло, що соціальна мережа Twitter, яка належить Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.