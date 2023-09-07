День розвідника: Буданов розповів, яке бажання загадав, коли задував свічки

Зранку Буданов оригінально привітав із Днем воєнної розвідки

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що загадав, коли задував свічки на святкому торті у День української розвідки. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бажання зрозуміле – скорішої, всеосяжної та повної перемоги України», – повідомив розвідник.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов привітав із Днем воєнної розвідки оригінальним відео. На ньому він задув свічки після чого пролунав вибух, після чого Буданов ледь помітно посміхається.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. Саме від розвідників залежить успіх бойової операції. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух збройних сил, визначати сильні та слабкі сторони ворога. Надзвичайно важливим є те, що розвідка наповнює доказову базу щодо російських агресії та воєнних злочинів на території України.

«Главком» вирішив пригадати низку відомих операції Головного управління розвідки, які мали неабиякий вплив на хід повномасштабного вторгнення РФ на територію України, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.