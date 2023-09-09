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Міноборони РФ заявило про нову атаку на Кримський міст

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони РФ заявило про нову атаку на Кримський міст
Міноборони РФ заявило, що знищило катери, які намагалися атакувати Кримський міст
фото з відкритих джерел

Три катера нібито прямували до переправи у південній частині Керченської протоки

Міністерство оборони Росії заявило про нібито чергову спробу атаки на Кримський міст у Керченській протоці. Про це йдеться у зведенні Міноборони РФ за 9 вересня.  

Міноборони РФ заявило про нову атаку на Кримський міст фото 1

Представники російського Міноборони заявили, що три катера нібито намагалися атакувати Кримський міст у південній частині Керченської протоки.

«Кораблями Чорноморського флоту під час несення бойової служби у південній частині Керченської протоки було виявлено та знищено три українських безекіпажних напівзанурювальних катери, які намагалися атакувати Кримський міст», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, близько 11 години в окупованому Криму прогриміли вибухи. При цьому російські окупанти не повідомляли про знищення боєприпасів у цьому районі.

Останнім часом почастішали вибухи в окупованому Криму. Міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами. Окупанти звітували про знищення трьох морських дронів.

Як повідомлялося, голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд ввжає, що для деокупації Криму Україні може знадобитись не військова стратегія.

До слова, у 2022 році мільярдер Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. У такий спосіб він хотів зірвати атаку ЗСУ підводними дронами на російський військово-морський флот.

Теги: Міноборони Міноборони РФ Кримський міст окупанти Україна Ілон Маск

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