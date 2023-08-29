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«Знищити все російське у Криму». Росія панічно коментує свіжу заяву з Банкової

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Знищити все російське у Криму». Росія панічно коментує свіжу заяву з Банкової
Дмитро Медведєв впав в істерику через те, що західні країни підтримують Україну
фото з відкритих джерел

Російський політик Дмитро Медведєв панічно погрожує «поховати українців»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що західні партнери України досягнули консенсусу щодо можливості ударів ЗСУ по Криму. Така заява від представника Банкової викликала бурхливе обговорення серед російських політичних еліт: одіозний політик Дмитро Медведєв панічно заявив, що світ «йде до Апокаліпсису».

Медведєв пригрозив, що якщо підтвердиться правдивість цієї заяви, то це «надає Росії можливість діяти проти всіх і кожного в НАТО».

«Це прямий юридично значущий доказ співучасті Заходу у війні проти Росії на стороні держави Степана Бандери. Рафінований casus belli», – пояснив Медведєв.

Сasus belli – формальний привід для розв'язування війни однією державою проти іншої. 

До того ж Медведєв знову заговорив про Апокаліпсис. «Сумно, на жаль. Пророцтво Апокаліпсису все ближче».

Далі Медведєв почав цитувати уривки з Біблії, Леніна і навіть Хрущова та заявив, що «поховає українців».

На заяву Подоляка відреагувала російська Державна дума. Депутат Держдуми від кримського регіону Леонід Івлєв закликав почати використовувати проти ЗСУ «боєприпаси, які ще не застосовувалися у боях». Крім того, він звинуватив українців у «фашизмі».

«Абсолютно фашистська заява пролунала з київського офісу – знищення всього російського в Криму. Це означає знищення всіх жителів Криму, громадян Росії – росіян, українців, кримських татар, білорусів, німців, євреїв, вірмен, греків та інших. Тільки через те, що вони російські громадяни», – сказав Івлєв.

Російський чиновник Михайло Шеремет заявив, що «західні країни нарівні з Києвом дадуть відповідь за агресію проти Криму».

За його словами, Захід веде війну проти Росії. Саме Захід є основним бенефіціаром кривавого конфлікту в Україні. Але хочу їх попередити, що західні країни нарівні з Україною отримають відповідь за агресію щодо Криму», – наголосив він.

Депутат уточнив, що Росія нібито «має чим відповісти на дії країн Заходу».

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк стверджує, що позиція партнерів змінилася. Західні країни переконували, що атаки на окупований Крим призведуть до ескалації війни. Минулого року вони категорично заперечували, якщо раптом відбувались якісь атаки на позиції ЗС РФ в окупованому Криму. Однак тепер є повна згода стосовно цього.

Міністр оборони Німеччини Анналена Бербок раніше підтвердила, що Україна має право бити на російській території – це законно, оскільки вона захищається. При цьому інші партнери постійно сумнівались, чи не спричинить це ескалацію, нагадав представник Офісу президента. Чуючи таку позицію західних партнерів, українські політики пояснювали, що «ескалація – це саме продовження війни».

До слова, раніше Дмитро Медведєв знову намагався заспокоїти себе, висловлюючи думку, що Захід «ніколи не вийде за рамки того, що почне занадто шкодити його інтересам», тож він очікує, що скоро Захід прийде на переговори до РФ.

Теги: Крим війна Дмитро Медведєв Михайло Подоляк

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