Будемо рухатися до перемоги швидше: Резніков прокоментував отримання британських танків

Україна отримає 12 танків Challenger 2

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував передачу британських танків Challenger 2 для ЗСУ й запевнив у пришвидшенні перемоги. Про це він написав у Тwitter.

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Про поставку бойових машин домовилися президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Завдяки цій допомозі наші військові швидше здобуть перемогу над окупантами.

«З танками натівського типу ми будемо рухатися до перемоги набагато швидше. Вдячний Кабінету Його Величності, особливо моєму колезі, міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу», – зауважив Резніков.

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Нагадаємо, Британія передасть Україні ескадрилью танків. Загалом країна планує поставити Києву 12 бойових танків Challenger 2.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією. Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу.

Крім того, Литва оголосила про надання Україні зенітних систем. Також повідомлялося, що Польща передасть Україні роту танків Leopard.

До того ж раніше Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню.

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