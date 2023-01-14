Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Будемо рухатися до перемоги швидше: Резніков прокоментував отримання британських танків

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Будемо рухатися до перемоги швидше: Резніков прокоментував отримання британських танків
Challenger 2 — британський основний бойовий танк третього покоління
фото з відкритих джерел

Україна отримає 12 танків Challenger 2

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував передачу британських танків Challenger 2 для ЗСУ й запевнив у пришвидшенні перемоги. Про це він написав у Тwitter.

Про поставку бойових машин домовилися президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Завдяки цій допомозі наші військові швидше здобуть перемогу над окупантами.

«З танками натівського типу ми будемо рухатися до перемоги набагато швидше. Вдячний Кабінету Його Величності, особливо моєму колезі, міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу», – зауважив Резніков.

Нагадаємо, Британія передасть Україні ескадрилью танків. Загалом країна планує поставити Києву 12 бойових танків Challenger 2.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією. Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу.

Крім того, Литва оголосила про надання Україні зенітних систем. Також повідомлялося, що Польща передасть Україні роту танків Leopard.

До того ж раніше Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню.

Читайте також: Велика Британія анонсувала потужну військову підтримку України
Теги: Велика Британія танки Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Ракетний удар по Дніпру: нові деталі
Ракетний удар по Дніпру: нові деталі
Міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару
Міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
Будемо рухатися до перемоги швидше: Резніков прокоментував отримання британських танків
Будемо рухатися до перемоги швидше: Резніков прокоментував отримання британських танків
Ракетна атака по Дніпру: з‘явилися нові фото та відео наслідків
Ракетна атака по Дніпру: з‘явилися нові фото та відео наслідків
Ракетний обстріл Дніпра: відомо про 12 загиблих (оновлено)
Ракетний обстріл Дніпра: відомо про 12 загиблих (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
89K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
69K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
68K
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
43K
Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети
32K
В Україні масштабна повітряна тривога

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту