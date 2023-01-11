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Польща передасть Україні роту танків Leopard, але за однієї умови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща передасть Україні роту танків Leopard, але за однієї умови
Зеленський провів перемовини з Дудою у Львові
фото: Якуб Шмижук

У танкову роту входять близько 10 танків

Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда на брифінгу у Львові.

«Рота танків Leopard для України буде передана в рамках створення міжнародної коаліції», – сказав глава Польші.

За його словами, таке рішення вже є в Польщі.  «Перш за все, ми хотіли б, щоб це була міжнародна коаліція, і ми на її розгляд подали пропозицію про надання першого пакету танків Leopard, який, сподіваюся, разом з іншими партіями танків Leopard, які є в інших країнах, будуть відправлені в Україну», – додав Дуда.

Додамо, що у танкову роту входять близько 10 танків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня, провів зустріч у Львові з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника. 

Теги: танки Польша президент Володимир Зеленський Анджей Дуда коаліція

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