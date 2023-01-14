Британія передасть Україні ескадрилью танків – Independent

Україна, попередньо, отримає 12 бойових танків Challenger 2

У рамках військової допомоги Україні прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв поставити Києву танкову ескадрилью. Про це повідомляє видання The Independent.

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Зазначається, що загалом Британія планує поставити Києву планується 12 бойових танків Challenger 2.

За словами оглядачів, офіційну заяву з цього приводу сам Сунак зробить 14 січня, а подібна допомога Великої Британії робить її першою західною країною, яка передала Україні основні бойові танки.

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Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією. Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу.

Нагадаємо, Литва оголосила про надання Україні зенітних систем. Також повідомлялося, що Польща передасть Україні роту танків Leopard.

Також раніше Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню.