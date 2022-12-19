Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню

Глава британського уряду зазначив, що Росія може використати перемир’я для перегрупування

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що односторонні пропозиції Росії щодо припинення вогню треба ігнорувати, принаймні до повного виведення окупантів з території України. Про це він сказав під час звернення до лідерів країн-членів Об'єднаних експедиційних сил у Латвії, передає Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку Росії є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би помилковий заклик, він буде використаний Росією для перегрупування, для посилення своїх військ. І поки вони не вийдуть із загарбаної території, не може і не повинно бути ніяких реальних переговорів», – зазначив Сунак.

Глава уряду зазначив, що Альянс повинен надати більше військової допомоги Україні, включаючи додаткові системи протиповітряної оборони, артилерію та бронетехніку. А також продовжувати концентруватися на «зниженні здатності Росії перегрупуватися і поповнювати запаси».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Потрібно переслідувати постачання та усувати міжнародну підтримку Росії, зокрема, щодо Ірану за постачання безпілотників Москві", – резюмував він», – додав прем’єр.

Раніше Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози.

Також прем'єр закликав до економічної ізоляції РФ.