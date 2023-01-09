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Велика Британія анонсувала потужну військову підтримку України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Велика Британія анонсувала потужну військову підтримку України
Велика Британія заявила про непохитну підтримку України у війні проти РФ
фото з відкритих джерел

На сьогодні Лондон надав Україні понад 200 броньованих машин

Міністерство оборони Великої Британії має намір у 2023 році досягти або перевищити показник минулого року щодо надання військової допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

«Наша відданість Україні залишається непохитною, і ми досягнемо або перевищимо військову підтримку минулого року у 2023 році», – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що на сьогодні Лондон надав Україні понад 200 броньованих машин, включаючи Stormer, озброєний ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff та M113.

Як повідомлялося, Велика Британія вперше розглядає можливість поставити Україні танки Challenger 2 для боротьби з росіянами. Уже протягом кількох тижнів ведуться переговори про постачання кількох одиниць танків. Уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення, але якщо Велика Британія підпише контракт на таке постачання, вона стане першою державою, яка відгукнеться на прохання українських лідерів оснастити їх армію потужними західними танками.

Триває 320 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Теги: Миколаїв Велика Британія танки переговори Лондон Ріші Сунак військова техніка

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