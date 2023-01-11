Сунак дав «зелене світло» на передачу Україні танків – ЗМІ

Британія прагне прискорити підтримку Києва, щоб допомогти йому виграти війну

Уряд Великої Британія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією. Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу, пише Evening Standard.

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Офіційний представник прем'єр-міністра Великої Британії сказав: «Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою військової технології нового покоління, яка допоможе виграти цю війну».

За його словами, Сунак сказав президенту Володимиру Зеленському про те, що Британія надасть Україні все, що в її силах.

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«Прем'єр-міністр попросив міністра оборони попрацювати з партнерами в найближчі тижні, щоб обговорити, як ми можемо піти ще далі і швидше в нашій підтримці України, включаючи надання танків», – підкреслив представник британського прем'єра.

На Даунінг-стріт заявили, що Британія прагне прискорити підтримку Києва, щоб допомогти йому виграти війну проти режиму Володимира Путіна.

На тлі повідомлень про те, що Британія розглядає можливість постачання десятка танків Challenger II, танки можуть стати «здатністю, що змінює гру».

Нагадаємо, Литва оголосила про надання Україні зенітних систем. Також повідомлялося, що Польща передасть Україні роту танків Leopard.