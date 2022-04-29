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    Рашисти скаржаться, що ангари з «грузом 200» забиті вщент

    Ні звичайні солдати, ні військове командування не знають мети війни проти України - Рашисти скаржаться, що ангари з «грузом 200» забиті вщент
    Ні звичайні солдати, ні військове командування не знають мети війни проти України
    фото із соцмереж

    СБУ опублікувала чергову розмову окупантів

    Служба безпеки України опублікувала чергову розмову російських військових. В ній окупант зізнається, що ангари з так званим «грузом 200» переповнені, повідомляє пресслужба СБУ.

    «Чесно сказати, Росія безпосередньо згасає. Там далі стоять ангари, і трупи російських солдатів просто привозять і кидають. Не знають, хто є хтось, не розбирають. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знають, хто є хто», – сказав російський боєць товаришу.

    Крім того, окупант зазначив, що ні звичайні солдати, ні військове командування не знають мети війни проти України.


    «Тут беззаконня йде! Тут просто незрозуміло взагалі нічого: за що ми воюємо, як ми воюємо», - додав загарбник.

    За словами окупанта, солдати з Дагестану та Чечні масово відмовляються і тікають, пояснюючи, що «це не їхня війна».

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Генштаб смерть військові Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти скаржаться, що ангари з «грузом 200» забиті вщент