Рашисти скаржаться, що ангари з «грузом 200» забиті вщент

Ні звичайні солдати, ні військове командування не знають мети війни проти України

СБУ опублікувала чергову розмову окупантів

Служба безпеки України опублікувала чергову розмову російських військових. В ній окупант зізнається, що ангари з так званим «грузом 200» переповнені, повідомляє пресслужба СБУ.

«Чесно сказати, Росія безпосередньо згасає. Там далі стоять ангари, і трупи російських солдатів просто привозять і кидають. Не знають, хто є хтось, не розбирають. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знають, хто є хто», – сказав російський боєць товаришу.

Крім того, окупант зазначив, що ні звичайні солдати, ні військове командування не знають мети війни проти України.





«Тут беззаконня йде! Тут просто незрозуміло взагалі нічого: за що ми воюємо, як ми воюємо», - додав загарбник.

За словами окупанта, солдати з Дагестану та Чечні масово відмовляються і тікають, пояснюючи, що «це не їхня війна».



