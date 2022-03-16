Центр Харкова в руїнах (відео)
Рашисти цілеспрямовано руйнують героїчне місто
скріншот із відео
Місто практично безупинно обстрілюють окупанти
Журналіст Сергій Лойко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео із вулиць Харкова. Місто зазнало нещадних руйнувань внаслідок обстрілів рашистів.
«Харків. Центр. Вулиця Ярослава Мудрого та вулиця Сумська», – підписав відео Лойко.
Він також зазначив, що зйомку зробив його «безстрашний друг».
Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.
Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.
Учора окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки.
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