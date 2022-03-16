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    Події в Україні

    Центр Харкова в руїнах (відео)

    Рашисти цілеспрямовано руйнують героїчне місто - Центр Харкова в руїнах (відео)
    Рашисти цілеспрямовано руйнують героїчне місто
    скріншот із відео

    Місто практично безупинно обстрілюють окупанти

    Журналіст Сергій Лойко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео із вулиць Харкова. Місто зазнало нещадних руйнувань внаслідок обстрілів рашистів.

    «Харків. Центр. Вулиця Ярослава Мудрого та вулиця Сумська», – підписав відео Лойко.

    Він також зазначив, що зйомку зробив його «безстрашний друг».

    Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.

    Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.

    Учора окупанти знову обстріляли Харків: пошкоджені три багатоповерхівки.

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    Теги: Харків війна Facebook вулиця місто
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    Центр Харкова в руїнах (відео)